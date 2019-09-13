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المتحدث باسم عائلة موجابى: جثمان الرئيس الراحل سيدفن خلال " 30 يوما"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:16 م
المتحدث باسم عائلة موجابى: جثمان الرئيس الراحل سيدفن خلال " 30 يوما" روبرت موجابى رئيس زيمبابوى الراحل
هارارى (رويترز)

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قال ليو موجابى المتحدث باسم عائلة رئيس زيمبابوى الراحل روبرت موجابى، اليوم الجمعة، إن جثمان موجابى سيدفن فى نصب الأبطال الوطنيين فى العاصمة هارارى خلال "نحو 30 يوما" بعدما ذكر فى وقت سابق أنه سيدفن يوم الأحد.

وقال ليو موجابى "الحكومة وكبار المسؤولين توجهوا إلى نصب الأبطال وتفقدوا المكان حيث سيدفن جثمان الرئيس موجابى وهذا المكان سوف يستغرق نحو 30 يوما حتى يكتمل".

كان موجابي، الذى حكم زيمبابوى 37 عاما حتى أطاح به الجيش فى نوفمبر 2017، قد توفى بمستشفى فى سنغافورة قبل نحو أسبوع عن 95 عاما.

 

 


متحدث باسم عائلة موجابى

موجابى

الرئيس الراحل موجابى

موعد دفن جثمان موجابى

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