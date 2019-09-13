سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدث باسم الرئاسة لـ"اليوم السابع":مؤتمرات الشباب نالت إشادة دولية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:26 م
المتحدث باسم الرئاسة لـ"اليوم السابع":مؤتمرات الشباب نالت إشادة دولية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينطلق غداً السبت، المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، لـ"اليوم السابع"، إن مؤتمرات الشباب تخطى صداها المستوى المحلي للتطور إلى تنظيم نسخة عالمية تستضيفها مصر سنويا تحت اسم "منتدى شباب العالم " الذي حظي بإشادة مجلس حقوق الإنسان الدولي من خلال قراره الصادر في (جنيف ) في شهر يوليو الماضي بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"والذي تضمن الإشادة بالجهود المصرية في تنظيم ذلك المحفل الدولي ، وإسهاماته القيمة في هذا المجال.
 
وكانت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف،  نجحت فى تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية الأربعين بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عُقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.
 
‏وفى وقت سابق من اليوم، الجمعة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لكل المواطنين الذين شاركوا في طرح الأسئلة ليجيب عنها الرئيس فى جلسة "اسأل الرئيس"، بالمؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة غداً السبت بمركز المنارة.
 
وكتب الحساب الرسمى للرئيس السيسى على "تويتر":"شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا 14 سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".
 
 

السيسي

رئاسة الجمهورية

السفير بسام راضى

مؤتمر الشباب

منتدي شباب العالم

اشادة دولية بمؤتمرات الشباب

اسأل الرئيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النائب طارق الخولى: مؤتمر الشباب يساهم فى وضع حلول مبتكرة للتحديات الراهنة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:29 م

توفيق عكاشة يناقش الاستعدادات لمؤتمر الشباب الثامن على "الحياة".. اليوم

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:00 ص

مكاسب مؤتمرات الشباب تحت مجهر النواب.. برلمانى: فرصة لكشف الحقائق وتوضيح حجم التحديات.. وتسهم فى إعداد قيادات شابة تتحمل المسئولية.. ونائب: تنفى الشخصنة عن الدولة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشيد بها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:00 ص

الصحف المصرية: الرئيس يجيب عن أسئلة المواطنين فى ختام مؤتمر الشباب.. السيسي: "الضبعة" رمز جديد للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا.. الأهلى والزمالك فى مواجهة مبكرة بالدورى الجديد

الخميس، 12 سبتمبر 2019 10:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة