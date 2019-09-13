المتحدث باسم الرئاسة لـ"اليوم السابع":مؤتمرات الشباب نالت إشادة دولية

كتب محمد الجالى

ينطلق غداً السبت، المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، لـ"اليوم السابع"، إن مؤتمرات الشباب تخطى صداها المستوى المحلي للتطور إلى تنظيم نسخة عالمية تستضيفها مصر سنويا تحت اسم "منتدى شباب العالم " الذي حظي بإشادة مجلس حقوق الإنسان الدولي من خلال قراره الصادر في (جنيف ) في شهر يوليو الماضي بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"والذي تضمن الإشادة بالجهود المصرية في تنظيم ذلك المحفل الدولي ، وإسهاماته القيمة في هذا المجال.

وكانت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نجحت فى تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية الأربعين بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عُقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.

‏وفى وقت سابق من اليوم، الجمعة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لكل المواطنين الذين شاركوا في طرح الأسئلة ليجيب عنها الرئيس فى جلسة "اسأل الرئيس"، بالمؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة غداً السبت بمركز المنارة.

وكتب الحساب الرسمى للرئيس السيسى على "تويتر":"شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا 14 سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".