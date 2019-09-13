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العاهل البحرينى يعزى الإمارات فى ضحايا حادث تصادم آليات عسكرية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:43 م
العاهل البحرينى يعزى الإمارات فى ضحايا حادث تصادم آليات عسكرية الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحرينى
المنامة /أ ش أ/

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بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فى مصرع 6 عناصر من جنود الإمارات جراء حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أداء واجبهم الوطنى فى أرض العمليات.

وثمن الملك حمد - فى برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا - الدور الفاعل الذى تقوم به الإمارات ضمن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، وبما يحفظ لليمن وحدته وسيادته، مجددا موقف بلاده الثابت مع أشقائها فى قوات التحالف فى دعم الشرعية فى اليمن والحفاظ على أمن المنطقة.

كما بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقيتى عزاء مماثلتين لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

 

 


العاهل البحرينى

البحرين

أخبار البحرين

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حادث تصادم آليات عسكرية

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