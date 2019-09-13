الصين تعارض بشدة تمرير مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون يتعلق بشينجيانج

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أعلنت الصين معارضتها الشديدة لتمرير مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون يتعلق بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربى البلاد، داعية الجانب الأمريكى إلى الحيلولة دون تحويل المشروع إلى قانون لتفادى الأضرار التى قد تلحق بالعلاقة الشاملة بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –فى تصريح اليوم تعليقا على إقرار مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون "سياسة حقوق الإنسان للويغور 2019"- " فى تجاهل تام للحقائق، انتقد مشروع القانون وضع حقوق الإنسان فى شينجيانغ وسياسة الحكومة الصينية هناك، وشوههما".



وأضافت يينغ أن هذا التدخل الصارخ فى شؤون الصين الداخلية لن يسفر إلا عن زيادة سخط الشعب الصيني.



وتابعت يينغ "نحث الجانب الأمريكى على احترام الحقائق والعودة إلى العقل، والتخلى عن عقلية الحرب الباردة والتوقف عن استغلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ ذريعة للتدخل فى شؤون الصين الداخلية، والتوقف عن دفع تحويل مشروع القانون إلى قانون، من أجل تفادى الأضرار التى قد تلحق بالعلاقات الشاملة بين الصين والولايات المتحدة".