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"الصناعة" ترد على شائعة استيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:26 ص
"الصناعة" ترد على شائعة استيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ ادوات مدرسية - ارشيفية
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الصناعة ما تردد من أنباء عن استيراد أدوات مدرسية (أقلام رصاص، مماحٍ) تضر بصحة التلاميذ، وتداولها بالأسواق.
 
وأكدت وزارة الصناعة، أنه لا صحة لاستيراد أي أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، مُشيرةً إلى أن كافة الأدوات المدرسية المتداولة بالأسواق سواء المستوردة أو المُصنعة محلياً آمنة تماماً على صحة التلاميذ، ولا تتسبب فى أى أمراض، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
 
وأضافت الوزارة، من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى بمجلس الوزراء، أنه فى إطار حرصها على سلامة المواطنين، فإنه يتم تشديد الرقابة على كافة المنتجات المستوردة، حيث يتم التأكد من إجراءات الإفراج الجمركي عنها، وأن المنتج مُطابق لكافة المواصفات القياسية المعتمدة سواء المحلية أو العالمية، وذلك لمنع دخول أي منتجات غير مُطابقة للمواصفات من الخارج إلى السوق المحلي، حمايةً للمستهلك المصري، وذلك وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1994، الخاص بمنع الغش والتدليس، والذي تُنص بنوده على "الرقابة على المنتج وفقاً للمواصفة الخاصة بكل منتج".
 
 
 
 

ادوات المدرسة

التربية والتعليم

مجلس الوزراء

مصر

مصطفى مدبولى

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