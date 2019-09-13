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الشيخ أبو العزائم: هناك مؤامرات من الإخوان والسلفين لتشويه الصوفية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:47 ص
الشيخ أبو العزائم: هناك مؤامرات من الإخوان والسلفين لتشويه الصوفية جانب من الاحتفال
البحيرة - ناصر جودة

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نظمت الطريقة الصوفية العزمية احتفالا حاشدا بمناسبة رأس السنة الهجرية بمجمع دمنهور الثقافى تحت عنوان "الأخلاق المحمدية.. وسائل وغايات". 

شارك فى الاحتفال الشيخ علاء أبو العزائم رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية شيخ الطريقة العزمية والدكتور عبد الحليم العزمى رئيس تحرير مجلة إسلام وطن والشيخ قنديل عبد الهادى القيادى بالطريقة العزمية والدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية والمستشار محمد الشرنوبى نائب الطريقة العزمية بالبحيرة والدكتور الحسينى المعاملى إمام وخطيب مسجد سيدى عمر الافلاقى بدمنهور بالإضافة إلى المئات من أقطاب ومريدى الطرق الصوفية.

وأكد الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية على أهمية الاقتداء بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله نبراسا فى كافة المعاملات الدنيوية، ومؤكدا أن هناك حربا على الصوفية من قبل التيارات السلفية والإخوانية التى تحاول بكل جهد تشويه وجهها الناصع من أجل مصالحها الخاصة.

وتابع أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس وتطويعها رضاء لله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم بعيدا عن شهوات الدنيا الفانية.

وشدد أبو العزائم على دور الصوفيين فى الجهاد الإسلامى عبر التاريخ من خلال علماء الائمة مثل العارف بالله السيد أحمد البدوى وتلاميذه، ومشيرا إلى أن الدعوة الصوفية تمثل الإسلام الوسطى النقى البعيد كل البعد عن التطرف والتشدد الدينى.

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الشيخ ابو العزائم (1)

 

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الشيخ ابو العزائم (6)

 


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الطريقة العزمية

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الصوفية

السلفيين

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