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الشرطه فى خدمة المرضى: أمن الجيزة ينقل مسنة من شقتها للمستشفى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:24 م
الشرطه فى خدمة المرضى: أمن الجيزة ينقل مسنة من شقتها للمستشفى رجال الأمن- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة فى مساعدة إحدى المواطنات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وإصطحابها ومرافقتها من مسكنها إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تلقت إدارة شرطة النجدة بالجيزة بلاغاً يفيد بوجود ربة منزل -67 سنة - "مريضة وغير قادرة على الحركة"، وحالتها الصحية تتطلب نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.
 
وبالإنتقال لمحل البلاغ، تم فتح باب الشقة فى وجود الجيران، وتبين أنها تقيم بمفردها وتعانى من "كسر" وسبق تركيب مفصل صناعى لها ولا تستطيع الحركة، حيث تم نقلها للمستشفى بمعرفة رجال الشرطة والإستمرار معها أثناء الكشف عليها وحتى عودتها لمنزلها.
 
ولاقى ذلك تقدير واستحسان المواطنين لسرعة إستجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ، مما ساهم فى مساعدة المريضة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.
 
 
 
 
 

 


الداخليه

خدمه المواطنين

نقل المرضي

امن الجيزه

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