الزراعة: سحب عينات من بذور الخضر المستوردة تأكيدا لخلوها من الفيروسات

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، سحب عينات من بذور تقاوى الخضر المستوردة، للحفاظ على الثروة الزراعية من أى آفات وأمراض تعود بالتأثير السلبى على الزراعة المصرية، من خلال فحص كل ما هو يأتى من الخارج وتحليلها للتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض، وتطبيق الاشتراطات الجديدة على جميع تقاوى وبذور الخضراوات المستوردة بنفس الاشتراطات.



وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إدارة الحجر الزراعى، تواصل إجراءاتها الرقابية المشددة على جميع تقاوى وأصناف الخضر المستوردة من الخارج، من قبل لجان الفحص والفرز بادراه الحجر الزراعى، وفحص وتحليل الشحنات الواردة بعد تحليلها، تكون الشحنات المستوردة مصحوبة بشهادة صحية من بلد المنشأ تفيد بخلوها من الفيروسات والآفات الحشرية، موضحًا أنه يتم تطبيق الإجراءات على جميع تقاوى الخضراوات بجميع أصنافها.



فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أنه يتم فحص التقاوى معمليا بجانب الفحص الظاهرى قبل دخولها البلاد، للحفاظ على الثروة الزراعية من أى آفات وأمراض تعود بالتأثير السلبى على الزراعة المصرية خاصة الطماطم، من خلال فحص كل ما هو يأتى من الخارج لتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض، وتطبيق الاشتراطات الجديدة على جميع تقاوى وبذور الخضراوات المستوردة بنفس الاشتراطات.



وأوضح التقرير، أنه يجرى تحليل التقاوى خاصة الطماطم لبعض الفيروسات معمليًا، واخذ عينات من الشحنات المستوردة وإرسالها الى الجهات البحثية وخاصة معهد أمراض النبات لفحصه معمليًا باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة للتأكد من التقاوى المستوردة، وتكون مصحوبة بشهادة صحية رسمية من بلد المنشأ، وذلك لجميع الشحنات الواردة من الخارج تأكيدًا لخلوها من أى فيروسات.