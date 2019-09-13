الزراعة تطلق قوافل بيطرية علاجية إرشادية بقرى بنى سويف مجانا غدًا

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الامصال واللقاحات الحيوانية ومعهد بحوث الانتاج الحيوانى التابعين لمركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى ببنى سويف وصندوق التأمين على الماشية عددا من القوافل البيطرية التنموية العلاجية الارشادية المجانية بقرى محافظة بنى سويف تبدأ غدا السبت حتى 19 سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور ابراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن نشاط القافلة يشمل اعمال الفحص التناسلى والسونار والجراحة والباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير السيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية والفحص المعملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية.

وأضاف إبراهيم جاد، أن نشاط الحملة يشمل ايضا عقد ندوة ارشادية لصغار المربين حول تدوير المخلفات وعمل السيلاج، فضلا عن دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمديرية الطب البيطرى ببنى سويف.

وأكد مدير التناسليات الحيوانية،أن القرى المستهدفة والتى تم تمويل الحملات بها من خلال برنامج التنمية الزراعية هى: بهبشين بمركز ناصر، قاى بمركز اهنسيا، قمبش بمركز ببا، باروط بمركز بنى سويف، والميمون بمركز الواسطى.