"الزراعة" تحدد عدة توصيات لأشجار المانجو بعد جمع المحصول.. تعرف عليها

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة إجراءات إرشادية وعدة توصيات لزراعات المانجو خلال الشهر الجارى، حول طرق تسميد ورى المحصول خاصة بعد الجمع .

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة المحصول، عقب جمع المحصول يجرى التقليم لإزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة، وكذلك التشوهات الخضرية والزهرية مع جزء أسفل التشوه "20 سم" ويجب استخدام مقصات ومناشير وعدم استخدام البلطة وعدم إحداث خدوش وجروح للأفرع ثم تدهن الأسطح الناتجة بعجينة بوردو .

وأضاف محمود عطا، أن من أهم الممارسات العمل على تقليل الرى خلال تلك الفترة، إعطاء دفعة سمادية من سلفات البوتاسيوم بعد الجمع لزيادة خصوبة البراعم الزهرية التى ستحمل محصول الموسم القادم، والاستمرار فى مكافحة الحشرات القشرية والمن ومرض العفن الهبابى برش الزيت المعدنى الصيفى والصابون البوتاسى طبقاً لتوصيات الوزارة.