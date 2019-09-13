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الزراعة: إدخال أجهزة جديدة لمعمل المتبقيات لزيادة صادرات الخضر والفاكهة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:22 م
الزراعة: إدخال أجهزة جديدة لمعمل المتبقيات لزيادة صادرات الخضر والفاكهة الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات
كتب عز النوبى

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كشف الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، عن وصول عدد (2) جهاز تحليل GC MS MS لمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل وهى تعد من أحدث الأجهزة فى هذا المجال، لزيادة القدرة الإستيعابية للمعمل وزيادة عدد تحليل شحنات الخضر والفاكهة، والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية الزراعية وأيضاً الحفاظ على جودة المنتج بالأسواق المحلية.

وأكد المرصفى لـ"اليوم السابع"، أنه جارى تركيب الأجهزة تمهيداً لإدخالها الخدمة فى نظام التحاليل بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، وذلك بعد إعتمادها من هيئة الاعتماد الفنلندية “FINAS” بعد تزويدها بالمعلومات القياسية لكافة المركبات المحللة بالمعمل.

وأوضح مدير المركزى للمتبقيات، أن دخول هذه الأجهزة للخدمة سوف يرفع من القدرة الاستيعابية لتحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية من محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل وتقليل زمن تحليل هذه العينات، مما يعتبر ذلك إضافة غير مسبوقة لدعم الصادرات الزراعية المصرية وتقصى متبقيات المبيدات بالأسواق المحلية المصرية.

 


صادرات الخضر والفاكهة

متبقيات المبيدات

شحنات الخضر

تحليل عينات الخضر

المركزى للمتبقيات

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