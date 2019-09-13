الدكتورة رانيا المشاط تلتقى الرئيس التنفيذى للمجلس الدولى للسياحة WTTC

كتبت آمال رسلان

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جلوريا جيڤارا الرئيس التنفيذى للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، ووزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، وذلك خلال مشاركتها فى أعمال اجتماعات الدورة الـ(23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التى تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجارى فى مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

واستهلت الرئيس التنفيذى للمجلس الدولى للسياحة والسفر، اللقاء بالإشارة إلى الطفرة التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر فى ظل جهود وزارة السياحة المصرية، وما تقوم به الآن للنهوض بهذا القطاع وإدراكها لمدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمى.

كما أشادت بالوتيرة السريعة التى تسير بها وزارة السياحة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع، وأشادت بالتعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص فى ظل الجهود التى تقوم بها الوزارة للنهوض بقطاع السياحة.





وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على أن أولويات الوزارة خلال الفترة الماضية كانت وضع رؤية موحدة للقطاع مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن الوزارة بصدد إصدار تقرير المتابعة الاًول لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة قريبا.

وأعربت جلوريا جيڤارا عن رغبتها فى تقديم برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته وزارة السياحة المصرية كنموذج للدول الأخرى، وقامت بدعوة الدكتورة رانيا المشاط للمشاركة فى القمة العالمية العشرين للمجلس الدولى للسفر والسياحة فى سان خوان، بورتوريكو فى الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2020، وذلك لعرض تجربة مصر للنهوض بالقطاع من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة ليكون نموذجاً يحتذى به للدول الأعضاء فى المجلس الدولى للسياحة والسفر.

وأعربت الدكتورة رانيا عن سعادتها بالمشاركة فى القمة العالمية العشرين للمجلس العالمى للسفر والسياحة، لتقديم تجربة وزارة السياحة من خلال إطلاق وتنفيذ محاور وأهداف برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى اهتمام الوزارة للتعاون مع المجلس الدولى للسياحة والسفر وذلك فى إطار حرص الوزارة على إعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية والذى يعد محورا هاما من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن مصر فازت بجائزة "الريادة الدولية فى السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر، وتسلمت الجائزة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال انعقاد الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019 فى إبريل الماضى بمدينة إشبيلية بإسبانيا، ويمنح المجلس هذه الجائزة السنوية تقديرا للجهود المبذولة من الدول أو المسئولين بالدول الذين نجحوا، من خلال السياسات والمبادرات التى طبقوها فى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة، وأظهرت بلادهم القدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC نشر فى مارس الماضى تقريرا عن السياحة فى عدد من الدول المختلفة، استعرض خلاله نتائج البحث الجديد الذى أجراه المجلس لعام 2018 وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة، وأظهر البحث أن السياحة فى مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى عام 2018، حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا حيث حقق القطاع زيادة فى أعداد السياحة بنسبة ١٦,٥٪، وهذا أعلى من متوسط النمو العالمى البالغ 3.9 ٪.

وأرجع المجلس هذه الانتعاشة الى جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية، والتى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية الشهيرة، وزيادة استثماراتهم فى مناطق التنمية السياحية الجديدة على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وجدير بالذكر أن المجلس الدولى للسفر والسياحة WTTC يمثل القطاع الخاص العالمى للسياحة والسفر، وهو يتألف من أعضاء من مجتمع الأعمال العالمى ويعمل مع حكومات الدول لرفع الوعى بصناعة السفر والسياحة.