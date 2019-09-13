الدفاع التونسية: نشر 32 ألف جندى لتأمين الانتخابات الرئاسية

تونس /أ ش أ/

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية، أنه سيتم الدفع بأكثر من 32 ألف جندى لتأمين الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد غد الأحد.

وقال الرائد محمد زكرى - فى تصريح إذاعى اليوم الجمعة - إنه تم نقل المعدات والمواد الانتخابية من المخزن المركزى إلى مراكز الاقتراع باستعمال طائرات عسكرية ووسائل نقل برية وبحرية، وعقب انتهاء التصويت، سيتم نقل صناديق الاقتراع على متن وسائل نقل عسكرية إلى مراكز التجميع.

وأضاف أنه عقب الإعلان عن النتائج الأولية سيتم حفظ الصناديق بحاويات مغلقة، ويشرف على عملية غلقها ممثلون وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين يحتفظون بمفاتيح الحاويات ثم يقومون بتأمينها فى أقرب ثكنة عسكرية لكل دائرة إنتخابية لحين انتهاء فترة الطعون القانونية.

ونوه بأن الوزارة سخرت كل مجهوداتها ومواردها البشرية الضرورية لإنجاح هذا الحدث الانتخابى الهام، وقامت فى هذا الصدد بتأمين المخزن المركزى لهيئة الانتخابات منذ 24 أغسطس الماضى بمشاركة عناصر أمنية بالإضافة إلى تأمين المقرات الفرعية لهيئة الانتخابات بمختلف ارجاء البلاد.