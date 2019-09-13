الحكومة البلجيكية تستأجر طائرتين لنقل العائلة المالكة

كتب : أحمد علوى

قالت قناة فى ار تى البلجيكية، أن الحكومة تعتزم استئجار طائرتين جديدتين من طراز فالكون 7 إكس فرنسية الصنع، لنقل الوزراء وكبار الشخصيات وأعضاء العائلة المالكة البلجيكية.

وستحل طائرتا فالكون 7 إكس محل أربع طائرات بلجيكية تابعة للقوات الجوية تستخدم حاليًا لهذا الغرض ، وبحسب القناة أن الطائرات الحالية مكلفة للغاية من حيث التشغيل، إلا أن استئجار الطائرات الفرنسية سيوفر الكثير من المال.

وحسب تقرير الشبكة ، يتم بناء فالكون 7 إكس من قبل شركة داسو الفرنسية، ويمكن للطائرات الجديدة نقل ما يصل إلى 14 شخصًا فى كل رحلة ،وقد وقعت الحكومة الفيدرالية عقد إيجار مدته 12 عامًا بقيمة 10 ملايين يورو سنويًا.

يذكر أن عقد إيجار الطائرتين لا يغطى تكفلة الطيارين، حيث أن سلاح الجو البلجيكى سيقوم بتوفير الطيارين والطاقم، وصرح وزير الدفاع والخارجية فى الحكومة الفيدرالية البلجيكية ديدييه رايندرز للصحفيين أن العقد سيمكّن وزارة الدفاع من توفير 40 مليون يورو خلال فترة مدتها 12 عامًا.