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الجيش الليبى يدمر حشودا عسكرية لميليشيات طرابلس

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:00 ص
الجيش الليبى يدمر حشودا عسكرية لميليشيات طرابلس الجيش الليبى
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أعلن الجيش الوطنى الليبي، اليوم الجمعة، تدمير حشود عسكرية لميليشيات طرابلس فى منطقة بونجيم الواقعة جنوب غرب مدينة سرت.


وأوضح الجيش -فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز"- إن سلاح الجو الليبى دمر حشودا عسكرية لمليشيات طرابلس تتألف من 15 آلية مسلحة فى منطقة بونجيم، مضيفا أن سلاح الجو يسيطر بالكامل على منطقة العمليات، وأن أى تجمع أو تحرك مسلح يعتبر هدفا مشروعا لسلاح الجو.


وأعلن الجيش الليبي، فى وقت سابق اليوم، تدمير 3 طائرات تركية مسيرة وتدمير ثكنات الطائرات التركية فى الكلية الجوية بمصراتة.


الجيش الليبى

ليبيا

طرابلس

سرت

مصراته

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