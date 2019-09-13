سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

الجنايات تنظر غدا استئناف النيابة علي إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:41 م
الجنايات تنظر غدا استئناف النيابة علي إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
تنظر غدا السبت، محكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب، استئناف النيابة العامة علي إخلاء سبيل أيمن  محمود، بتدابير احترازاية على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالإنضمام الي جماعه اسست علي خلاف القانون وأحكامه.
 
وأسندت النيابة للمتهم بالقضية 12587 لسنة 2018 ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 
 
 كما أسندت النيابة إليه عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات  للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية
 

 


تجديدحبس متهم

انضمام لجماعة إرهابية

حبس متهم جديد

نشر أخبار كاذبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الخميس، 12 سبتمبر 2019 06:52 م

تجديد حبس 13 متهما 15يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:32 م

حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:27 م

الجنايات تخلى سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 06:06 م

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 03:28 م

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 02:55 م

حبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 01:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة