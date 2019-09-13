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التعليم العالى تستعرض تقريرًا حول تدريب الوفد الثانى التمريض المصرى باليابان

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:52 ص
التعليم العالى تستعرض تقريرًا حول تدريب الوفد الثانى التمريض المصرى باليابان وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هانى الشيمى المستشار الثقافى بطوكيو ورئيس البعثة التعليمية باليابان، حول استقبال الوفد الثانى من تدريبات قطاع التمريض المصرى باليابان.

وأشار التقرير إلى استقبال المكتب الثقافى المصرى بطوكيو الفوج الثانى من المتدربين بقطاع التمريض المصرى التابع للبرنامج الرئاسى والخاص بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم فى قطاع الصحة والتعليم، والتى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته الأولى لليابان عام 2016، والتى بمقتضاها تم إيفاد عدد 2500 فى قطاع الصحة سواء من الأطباء والتمريض والتربية والتعليم والتعليم العالي.

وأوضح التقرير أن البرنامج يهدف إلى تدريب كوادر قطاع التمريض على الإدارة والقيادة، وتعريف المتدربين بنظم الإدارة فى المستشفيات اليابانية فى طوكيو وأوساكا ونيجاتا وناجانو وساكو مما يعطى رؤية شاملة عن أنظمة قطاع التمريض باليابان، ومدى تقارب مستوى الخدمات بين المدن والمحافظات الرئيسية والمحافظات الأخرى بهدف نقل هذه الخبرات لقطاع التمريض بمصر، خاصة أن المتدربين سيقومون بعمل دورات تدريبية لزملائهم بعد عودتهم للوطن

ومن المقرر أن يستمر تدريب هذا الفوج لمدة 6 أسابيع بمختلف أنحاء اليابان بالتعاون مع جامعات ساكو ونيجاتا للتمريض، وغيرها من الجامعات اليابانية، وكذلك هيئة التمريض اليابانية.

جدير بالذكر أن المكتب الثقافى استقبل منذ بداية هذا العام (2019) 3 وفود من مدرسى ومديرى المدارس المصرية اليابانية، حيث تم تدريبهم وبلغ عددهم 62 مدير ومدرس بالمدارس المصرية اليابانية، و3 وفود من القطاع الطبى بإجمالى 21 متدرب متمثلون فى الأطباء من مديرى المستشفيات وأطباء التدخل العاجل ووفد من التمريض.

 


التعليم العالى

تدريب التمريض المصري باليابان

تدريب التمريض

التمريض المصرى

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