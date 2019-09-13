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التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى للعام 2020

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:05 ص
التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى للعام 2020 جامعة أسوان
كتب وائل ربيعى

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استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف "التايمز" Times Higher Education الدولى للعام 2020 مقارنة بـ 19 جامعة فى العام الماضي، وحصول جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا فى الاستشهادات.

وأشار التقرير إلى حصول جامعتى أسوان والمنصورة على المركز "401-500" تليهما جامعة قناة السويس "501-600" تليها جامعات بنى سويف والقاهرة وكفر الشيخ "601-800" وتليها جامعات عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنها وطنطا "801-1000" تليها جامعات الأزهر والإسكندرية وأسيوط والفيوم وحلوان والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادى والزقازيق "+1001"

وأضاف التقرير أن هذا التصنيف يقوم بتصنيف أفضل 1400 جامعة من 92 دولة، ويعتمد على السمعة الأكاديمية والبحث العلمي، متمثلًا فى نسبة الاقتباس من البحوث، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الأجانب، وإدارة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.

ومن جانبه أشاد د.خالد عبدالغفار بزيادة عدد الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز الدولي، وحصول جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا فى مجال الاستشهادات، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، موضحا أن هذه الجهود أسفرت عن ارتفاع ملحوظ فى تصنيف الجامعات المصرية، وفقا لما أظهرته نتائج العديد من التصنيفات، منها تصنيف شنغهاى لسنة 2019 لاختيار أفضل 1000 جامعة من بين 30000 جامعة، وقد ضم التصنيف 5 جامعات مصرية؛ لتكون هذه الجامعات ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم.

واحتلت الجامعات المصرية 60 مركزًا متقدمًا فى التخصصات العلمية، كما ارتفع ترتيب مصر فى النشر الدولى طبقا لتصنيف سايماجو “Scimago” من المركز 38 عالميًا عام 2017 إلى المركز 35 عام 2018.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة تنفيذية لدى الوزارة للارتقاء بتصنيف الجامعات، ترتكز على زيادة النشر الدولى فى جميع فروع العلوم فى كبرى المجلات الدولية، وزيادة البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولى المتقدم، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على المشاركة فى المؤتمرات الدولية الكبرى، وإبراز العمل التاريخى للجامعة وكلياتها، وإضافة جميع نقاط القوة التاريخية والمعاصرة على موقعها الإلكتروني، وزيادة الدخل الكلى للجامعة بجميع أشكاله وأنواعه من الصناعة والابتكار، ووضع مخطط لإنشاء وإدارة الحاضنات بأنواعها، وكذلك وضع خطط مستقبلية لإنشاء وادى علوم الجامعة.

 


التعليم العالى

تصنيف التايمز البريطاني

تصنيف الجامعات المصرية

جامعة أسوان

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