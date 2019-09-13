التضامن تعلن عن مسابقة لأفضل عمل بحثى حول تعاطى وإدمان المواد المخدرة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن مسابقة لأفضل عمل بحثي، يهدف إلى مناقشة المستجدات الحديثة فى تناول قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة، كما يعبر عن آراء الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم فى إعداد مشروع للوقاية من تعاطى المواد المخدرة.

وجاءت معايير مسابقة صندوق مكافحة وعلاج الادمان حول اختيار أفضل الأعمال البحثية لمكافحة تعاطى المخدرات كما يلى: