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"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:00 م
"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 13.5 مليون ورقة بقيمة 700.3 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 197.1 مليون ورقة، بقيمة 551.1 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع الخدمات المالية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 114.6 مليون ورقة بقيمة 501.5 مليون جنيه، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 45.7 مليون ورقة بقيمة 381.5 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 26.6 مليون ورقة بقيمة 267.3 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 51.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 266.9 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 37 مليون ورقة منفذة بقيمة 200.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 30.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 179.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 33.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 153.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 21.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 152.3 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 8.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 7917 ورقة بقيمة 496 ألف جنيه.
 

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