سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تعلن تحقيق تقدّم "بطئ" لحل أزمة المهاجرين فى ليبيا والنيجر

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:12 م
الأمم المتحدة تعلن تحقيق تقدّم "بطئ" لحل أزمة المهاجرين فى ليبيا والنيجر لاجئون _ صورة أرشيفية
باماكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين فى وسط البحر المتوسط فينسان كوشتيل، اليوم الجمعة، أن الدول التى تعهدت استقبال المهاجرين وطالبى اللجوء العالقين فى ليبيا والنيجر تحقق تقدما "بطيئا" على خط الوفاء بالتزاماتها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتواجد فى ليبيا نحو 48 ألف شخص بعضهم فى مراكز اعتقال، فى حين تم إجلاء آلاف إلى النيجر المجاورة، حيث ينتظرون فى مخيمات نقلهم إلى دول أخرى، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" اليوم.

وقد تلقى 6606 منهم وعدا بنقلهم إلى بلد ثالث. وتعهدت بلجيكا وبريطانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة باستقبال أعداد منهم.

وجاء كلام كوشتيل هذا الأسبوع على هامش اجتماع فى العاصمة المالية باماكو شارك فيه خبراء دوليون ووزراء أفارقة لبحث ملف التهجير القسرى فى منطقة الساحل.

 


الأمم المتحدة

المهاجرين فى ليبيا

النيجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة