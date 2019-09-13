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الأمم المتحدة تأسف من موافقة المحكمة الأمريكية العليا على الحد من طلبات اللجوء

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:35 م
الأمم المتحدة تأسف من موافقة المحكمة الأمريكية العليا على الحد من طلبات اللجوء أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
جنيف / أ ش أ /

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نبهت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى أن موافقة المحكمة الأمريكية العليا على الحد من طلبات اللجوء المهاجرين وافدين من أمريكا الوسطى قد تكون له تداعيات كارثية على بعضهم.

وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين فى الأمم المتحدة فى مؤتمر صحفى فى جنيف، أوردته قناة "فرانس 24" - "نأسف لما سيخلفه تطبيق هذا القرار على طالبى اللجوء" ، مضيفا أن أى شخص يفر من العنف أو الاضطهاد يجب أن يستفيد من آليات لجوء تامة وفاعلة وأن يتمتع بحماية دولية، يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يسعى إلى احتواء وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية لبلاده.

واعتبرت المحكمة العليا - الأربعاء الماضى - أن قرار إدارة ترامب الذى يجبر معظم المهاجرين على طلب حق اللجوء فى دولة أخرى عبروها خلال توجههم إلى الولايات المتحدة، سيعمل به مؤقتا فيما تستمر المعركة القضائية.ى

 


الأمم المتحدة

المحكمة الأمريكية العليا

طلبات اللجوء

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