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الأزمة القلبية مشكلة سببها الضغط النفسى وحاجات تانية.. اعرفها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:00 م
الأزمة القلبية مشكلة سببها الضغط النفسى وحاجات تانية.. اعرفها الأزمة القلبية - أرشيفية
فاطمة ياسر

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عدم القدرة على التقاط الأنفاس بالإضافة إلى عدم التركيز وألم شديد فى الصدر، مشاكل يصاب بعض الأشخاص نتيجة للتعرض لأزمة فى القلب، وهنا يجب الذهاب بشكل مباشر للمستشفى لإنقاذ الحالة بأسرع وقت ممكن.

وخلال التقرير التالى سنتعرف على أعراض الإصابة بالأزمة القلبية، وذلك وفقا لموقع "webmed"، الذى أكد أن الإصابة بها يزداد خلال اقتراب فصل الصيف وذلك نتيجة لنقص نسبة الأكسجين فى الهواء.

وهناك العديد من الأعراض التى يجب أن تنذرك بالإصابة بالأزمة القلبية، ومنها صعوبة التنفس أى عدم القدرة على التقاط النفس بشكل طبيعى، يصاحبه الشعور بسكين فى الصدر، وعند الشعور بهذا الألم عليك التوجه بشكل مباشر للمستشفى لأن هذا دليلا للإصابة بالأزمة القلبية.

وأيضا الشعور بألم شديد فى الكتف الأيسر أو بينه وبين الأيمن يعد من علامات الإصابة بالأزمة القلبية، ويجب التوجه سريعا للمستشفى لإنقاذ المصاب.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالأزمة القلبية، ومنها:

- التعرض لمجهود شديد ولفترة زمنية طويلة.

- التعرض للتوتر النفسى والضغط النفسى يزيد من فرص الإصابة.

- وجود مشاكل فى القلب كانسداد فى الشرايين.


الازمة القلبية

اسباب الاصابة بالازمة القلبية

اعرض الازمة القلبية

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