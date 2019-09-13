إذا كنت تبحث عن الوفرة والثروة حققها بطرق بسيطة..استشاري الطاقة الحيوية لبنى أحمد توضح

تقرير خاص

مع ارتفاع الأسعار هذه الأيام يبحث كثيرون عن تحقيق الوفرة أو الثروة وفقاً لقواعد علم الفونج شوي، فهناك مجموعة من الأساليب والطرق التي اذا اتبعت بدقة تحقق هذا الحلم.

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد، توضح في التقرير التالي ما هو قانون الوفرة؟ وكيف يتم تحقيقه وفقاً لقواعد الفونج شوي أو علم طاقة المكان؟

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ "اليوم السابع" أن هناك كثيرين يتساءلون عن كيفية تحقيق حلم الوفرة أو مفاتيح تحقيق الثروة، خاصة في الأماكن التجارية مثل الشركات والمحلات، وهناك علم يسمى الفونج شوي وهو عبارة عن فلسفة صينية وتعني طاقة المكان، ولفتت إلي إن في علم طاقة المكان او الفونج شوي هناك قواعد اساسية حيث يتم استخدام العناصر الخمسة في المكان وهي الماء والنار والهواء والتربه والمعدن وذلك في الوان الأثاث والسجاجيد وطلاء الحوائط والستائر وكذلك استخدام الحيوانات كرموز والألوان كرموز ايضا ويتم استخدام التقنيات الموجودة في المعادن مثل النحاس والفضة، وكذلك الألوان الموجودة في التعليقات، كل شيء يستخدمونه في هذا العلم له دلالاته ويأتون به من أسطورة أو من التراث الخاص بهم، ولكن فعلياً مع دراسة علم الطاقة وجدنا إن تلك الرموز لها قوة كبيرة على هالة الانسان.



قواعد أساسية يعتمد عليها علم الفونج شوي لتحقيق الوفرة

وأشارت إلي أنه عندما نتحدث عن المال والثروة لا يمكن أن نغفل التحدث عن اللون النحاسي، أو معدن النحاس، لذلك هم صنعوا منه أشياء كثيرة جدا تعلو من طاقة الثراء، وطاقة الوفرة والقوة والأتزان، فلا يمكن أن تمتلك شركة ولا تقوم بوضع عدد اثنين من الأفيال النحاسية في مدخل الشركة، وأن يشير خرطوم الفيل على مدخل الشركة من الداخل، فالفيل حيوان يتميز بالعمر الطويل، والقوة البدنية، لا يخاف شيئا، وفي ذات الوقت مخيف جدا للأخرين، فعندما أقوم بوضع نوعين من الأفيال ذكر وأنثى في مدخل الشركة أعمل نوع من التوازن الطاقي في المكان، وحتى تكون شركتك قوية وعمرها مديد ومهيبة للمنافسين.

وفي السياق ذاته، استطردت حديثها قائلة أيضا لابد من وضع صندوق من المال ويكون مصنوع ايضا من النحاس من أجل تحقيق الوفرة في المكان، ويأخذ شكل بعض القطع المعدنية ويتم وضع قطع معدنية بداخله حتى يزيد من طاقة الوفرة، وبه شكل تنين من الأمام والخلف ويكون العديد من الأشكال لصندوق الثراء.



أشياء تستخدم لتحقيق الوفرة والثراء في الأماكن التجارية

وأكدت إن هناك اشياء أخرى تؤثر كثيرا في تحقيق حلم الوفرة مثل شجرة المرجان والتي تتكون من مجموعة من حجر المرجان، فإذا كان لدي مصنع والعاملين به يشتغلون أشغال يدوية من الضروري وضه شجرة المرجان لتقوية طاقتهم العضلية، أما إذا كان لدي شركة تعتمد على المجهود العقلي أكثر فيمكن أن أضع شجرة السترين أو أضع معها أيضا شجرة المرجان، فمن الضروري وضع شجرة السترين بجانب مكتب الحسابات أو بجانب الكاشير، أو بجوار المكان الذي توجد به المال الخاص بالشركة، فهي تزيد من طاقة المال.

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد أنه توجد تعليقات فونج شوي وهي تكون بعدد الأشخاص المشاركين في نفس المكان، فإذا كانت الشركة بها شريكان فيمكن وضع عديد اثنين من التعليقات الفونج شوي الكبيرة في مدخل الشركة، وإذا كان لدي عدد 6 من الموظفين فيمكن وضع تعليقات لهم صغيرة الحجم بعدد الموظفين الصغار، لافتة إن هذه التعليقات تمد الأشخاص بطاقة النحاس وطاقة اللون الأحمر الموجود في التعليقة، وهذه الأشياء هامة جدا ومجربة عبر آلاف السنين .

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