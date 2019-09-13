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إخماد حريق بمخازن شركة الورق الأهلية شرق الاسكندرية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:15 م
إخماد حريق بمخازن شركة الورق الأهلية شرق الاسكندرية إخماد الحريق
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى المنتزة ثان شرق الاسكندرية ، برئاسة  الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، إخماد خريق بمخازن الورق بمنطقة الطابية. 
 
وأشار بيان صادر اليوم، إلى أنه فور ورود إشارة تليفونية عاجلة ، بشأن نشوب حريق بمخازن شركة الورق الأهلية بالطابية، توجه مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي ، لمعاينة مكان الحريق ومتابعة فرق الإطفاء أثناء القيام بمهامها، والتأكد من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل.
 
من جهه اخرى وجه الدكتور ياسر الجندي  ، رئيس حي ثان المنتزه، بمتابعة أعمال رفع المخلفات حول المدارس بنطاق الحي، لاستعادة المظهر الحضارى لمختلف الشوارع الرئيسية والميادين بنطاق الحى. 
 
قامت إدارة مراقبة النظافة بالحي، بأعمال رفع المخلفات، ونواتج تقليم وتهذيب النباتات المتواجدة بمحيط مدرسة الشهيد أحمد الطحاوى بمنطقة طوسون .
 
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الاسكندرية

حريق

مخزن الورق

الطابية

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