إختيار استاذ بجامعة المنصورة رئيسا لمؤتمر عالمى لعلوم الحياة بباريس

الدقهلية شريف الديب

أعلنت جامعة المنصورة اختيار الدكتور محمد الفار أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم، رئيسا للمؤتمر العالمى السابع لعلوم الحياة والتكنولوجيا الذى سيعقد فى باريس يومى 23 و24 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان للجامعة، فإن هذا الاختيار تم من قبل اللجنة العالمية العلمية المنظمة للمؤتمر تقديرا لسيرته ومسيرته العلمية العالمية كرائد دولى فى تلك المجالات البحثية والتكنولوجية.

و من المقرر أن يلقى الفار محاضرة افتتاحية فى المؤتمر، عن بحوثه المبتكرة الرائدة على مدى أربعة عقود والمنشورة عالميا، ويستعرض خلالها الإنجازات العلمية له، كالعلاج الديناميكى الضوئى بالليزر للأورام، واستخدامه لمواد مبتكرة طبيعية كدلالات للسرطان، والدور الكيميائى الحيوى لتطبيقات رائدة أخرى ضد حالات من الإجهاض المتكرر غير معروف السبب.