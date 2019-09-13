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أمير الكويت يشكر كل من أطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوص الطبية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:28 م
أمير الكويت يشكر كل من أطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوص الطبية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
كتب مصطفى عنبر

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أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره لكل من اطمأن إلى صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبية.

وجاء بيان الديوان الأميرى كما يلى:

بسم الله الرحمن الرحيم

يعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لإخوانه سمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالى رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم وسمو الشيخ سالم العلى الصباح رئيس الحرس الوطنى وإخوانه الشيوخ ومعالى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطنى وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية معالى المستشار يوسف جاسم المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع معالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وإخوانه الوزراء وإلى السادة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وكافة إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة وللقائمين على مختلف وسائل الإعلام على ما عبروا عنه جميعا من مشاعر طيبة ودعوات صادقة ومتابعة مستمرة للاطمئنان على صحة سموه رعاه الله بعد إجرائه الفحوصات الطبية فى إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال كافة وسائل الاتصال والتى جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التى تجمعهم وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتى وأصالته.

كما يعرب سموه رعاه الله عن خالص شكره وعظيم امتنانه لكل من أطمأن على صحة سموه من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك من مختلف الشخصيات السياسية من الدول الشقيقة والصديقة ولكافة من تابع واستفسر عن صحة سموه حفظه الله مقدرا سموه عاليا ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات.

مبتهلا سموه رعاه الله إلى البارى عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية وأن يديم هذه المودة والتراحم والتواصل وأن يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.


أمير الكويت

 


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