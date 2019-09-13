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ألمانيا: ميركل تستقبل ملك الأردن الثلاثاء المقبل

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:30 م
ألمانيا: ميركل تستقبل ملك الأردن الثلاثاء المقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ

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صرحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية أولريك ديمير، اليوم الجمعة، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر الجارى، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، وذلك بمقر المستشارية الفيدرالية.

 

وأضافت أولريك ديمير، أنه من المقرر أن تتضمن المباحثات الثنائية بين الجانبين، التطورات فى المنطقة، والقضايا الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين.


على جانب متصل، تستقبل المستشارة الألمانية، رئيس وزراء جمهورية صربيا آنا برنابيتش، يوم الأربعاء 18 سبتمبر، لبحث القضايا الأوروبية السياسة والاقتصادية والعلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 


أنجيلا ميركل

ألمانيا

الأردن

ملك الأردن

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