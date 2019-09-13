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أكاذيب السوشيال ميديا والشائعات تتصدر أجندة مؤتمر الشباب.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:57 م
أكاذيب السوشيال ميديا والشائعات تتصدر أجندة مؤتمر الشباب.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أكاذيب السوشيال ميديا والشائعات تتصدر أجندة مؤتمر الشباب اليوم.. الرئيس السيسى أول المحذرين من «حروب الجيل الرابع».. جلسة حول تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً.. والمتحدث باسم الرئاسة: مؤتمرات الشباب نالت الإشادة الدولية.

 

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ـ فيديو جديد لشقيق المقاول يكشف استيلاءه على تركة اليتامى.. و«أحمد»: «حرام عليك رجع فلوس الغلابة وحق ولاد أخوك الميت».. « إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا».. محمد على سارق أموال اليتامى.. والدة المقاول الهارب اتهمته فى 2017 بالاستيلاء على أموال أولاد شقيقه المتوفى.. واستغلال حالتها السيئة لتوقع على أوراق جردتها من حقوقها

 

ـ أكاذيب السوشيال ميديا والشائعات تتصدر أجندة مؤتمر الشباب اليوم.. الرئيس السيسى أول المحذرين من «حروب الجيل الرابع».. جلسة حول تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً.. والمتحدث باسم الرئاسة: مؤتمرات الشباب نالت الإشادة الدولية

 

ـ الحكومة: لا صحة لإلغاء إجازة السبت بالمدارس أو فرض ضرائب على الأجور.. الحكومة تنفى 11 شائعة فى 10 أيام.. و«الصحة»: مصر خالية من وباء الكوليرا نهائيا

 

ـ «التايمز » تنشر نقريرا مسيئا وعدوانيا ضد الجيش المصرى.. 6 جرائم مهنية فى تقرير the time المسىء لمصر.. الصحيفة نقلت الشائعات ووجهت اتهامات دون سند وأغفلت حق الرد.. تعمدت توجيه اتهامات للجيش المصرى استنادا على شائعات «السوشيال ميديا»

 

ـ فرسان مصر فى مواجهة أفريقية.. اليوم.. الزمالك يواجه جينيراسيون فوت.. والأهلى يتحدى «طموح» كانو سبورت

 

اليوم السابع

مؤتمر الشباب

السيسي

التايمز

الاهلى

الزمالك

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