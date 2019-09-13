أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 13-9-2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 13-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7509 ريال سعودى.



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكي



يورو (EUR) 1 يورو = 4.1599 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2404 يورو

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.6702 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2141 جنيه استرليني



دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8363 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.3526 دولار كندي

دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5785 ريال سعودي 1 دولار أسترالى = 2.5785 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.3878 دولار أسترالي



ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 28.7945 ين ياباني