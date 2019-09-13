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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 13-9-2019

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:01 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 13-9-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 13-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7509 ريال سعودى.

دولار أمريكى (USD)

   
1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكي
 

يورو (EUR)

1 يورو = 4.1599 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.2404 يورو

 

 جنيه استرلينى (GBP)

   
1 جنيه استرلينى = 4.6702 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.2141 جنيه استرليني
 

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.8363 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.3526 دولار كندي

 

 دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.5785 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.3878 دولار أسترالي

 ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 28.7945 ين ياباني
 

الريال السعودى

الدولار الامريكى

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السعودية

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