أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 13-9-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 13-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7509 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكي
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1599 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2404 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.6702 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2141 جنيه استرليني
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.8363 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.3526 دولار كندي
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.5785 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.3878 دولار أسترالي
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 28.7945 ين ياباني
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