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أردوغان: سأبحث مع ترامب شراء منظومة باتريوت الصاروخية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:40 م
أردوغان: سأبحث مع ترامب شراء منظومة باتريوت الصاروخية رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
(رويترز)

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 قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا الشهر شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخى مشيرا إلى أن العلاقة الشخصية مع ترامب يمكن أن تساعد على تجاوز الأزمة التى نجمت عن قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخى الروسية إس400.

وأبلغ أردوغان رويترز بأنه ناقش شراء منظومة باتريوت فى اتصال هاتفى مع ترامب قبل نحو أسبوعين وسيتابع الأمر عندما يلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة التى تبدأ الأسبوع القادم.

وقال أردوغان لرويترز "قلت له بغض النظر عن صفقة .. إس 400 التى حصلنا عليها، يمكن أن نشترى منكم كمية معينة من (صواريخ) باتريوت".، "لكن قلت علينا أن نرى الشروط التى يتعين على الأقل أن تتناسب مع (منظومة) إس400".

وتابع أردوغان "قال: هل أنت جاد فيما تقول؟ قلت له نعم". ومضى يقول إنه أبلغ ترامب بأنهما سيبحثان الأمر بمزيد من التفاصيل عندما يلتقيان.

 

وردا على سؤال عما إذا كان سيطلب أيضا من ترامب منع وزارة الخزانة الأمريكية من فرض غرامة ضخمة على بنك خلق المملوك للدولة التركية لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قال أردوغان إنه واثق من إمكانية تجنب مثل هذا "الخطأ" مشيرا إلى ما وصفه "بنوع مختلف من الثقة" بين الزعيمين.

 

وقال أردوغان فى المقابلة التى جرت فى قصر دولما بهجة العثمانى على البوسفور فى اسطنبول "أرى أن دولة مثل الولايات المتحدة لن ترغب فى الإضرار بحليفتها تركيا بعد ذلك. هذا سلوك غير عقلاني".

 

وكرر أردوغان تهديده "بفتح الأبواب" أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا ما لم يتم تقديم مساعدات ومزيد من الدعم بشأن "المنطقة الآمنة".

 

وقال الرئيس التركى إن المساعدات الغربية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين فى تركيا غير كافية وبطيئة للغاية مشيرا إلى أن تركيا أنفقت 40 مليار دولار حتى الآن.

 


أردوغان

ترامب

منظومة باتريوت الصاروخية

أمريكا

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