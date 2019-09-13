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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه الكتب المدرسية أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

وفيما أبرز الأخبار:

رئيس الوزراء: ازالة 80% من المناطق العشوائية وتسكين الأهالى بمناطق حضارية

 

بالفيديو .. تعرف على أهم المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الجديدة

 

محافظ أسوان :احتفالية تسليم تعويضات أهل النوبة سيحضرها رئيس الوزراء

 

الأزهر يعلن تنسيق 2019.. طب بنين 95.54%وبنات 96.62%

 

التعليم: طباعة 10 ملايين كتاب للصف الثانى الابتدائى فى النظام الجديد

 

الأقصر تشهد تحليق 10 رحلات بالون طائر تقل 140 سائحا من جنسيات مختلفة

 

السيسى: نتطلع لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية

 

وكيل تعليم الجيزة يقيل مدير مدرسة ويحول آخر للتحقيق لتقصيرهما فى العمل

 

التعليم: مستوى امتحان وزارة المعارف سابقًا أصعب من الأسئلة الإلكترونية

 

التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافات

 

نائب وزير الخارجية: عدم ارتياح مصرى لطول أمد مفاوضات سد النهضة الأثيوبى


اخبار × 24 ساعة

التربية والتعليم

المحطة النووية بالضبعة

الكتب المدرسية

التأمين الصحى الجديدة

التعليم

بداية الدراسة

اخبار

اليوم السابع بلس

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