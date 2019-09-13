أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.



وفيما أبرز الأخبار:

رئيس الوزراء: ازالة 80% من المناطق العشوائية وتسكين الأهالى بمناطق حضارية

بالفيديو .. تعرف على أهم المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الجديدة

محافظ أسوان :احتفالية تسليم تعويضات أهل النوبة سيحضرها رئيس الوزراء

الأزهر يعلن تنسيق 2019.. طب بنين 95.54%وبنات 96.62%

التعليم: طباعة 10 ملايين كتاب للصف الثانى الابتدائى فى النظام الجديد

الأقصر تشهد تحليق 10 رحلات بالون طائر تقل 140 سائحا من جنسيات مختلفة

السيسى: نتطلع لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية

وكيل تعليم الجيزة يقيل مدير مدرسة ويحول آخر للتحقيق لتقصيرهما فى العمل

التعليم: مستوى امتحان وزارة المعارف سابقًا أصعب من الأسئلة الإلكترونية

التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافات

نائب وزير الخارجية: عدم ارتياح مصرى لطول أمد مفاوضات سد النهضة الأثيوبى