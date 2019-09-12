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ياهو اليابان تعرض شراء متجر الملابس الإلكترونى زوزو مقابل 3.7 مليار دولار

الخميس، 12 سبتمبر 2019 05:13 م
ياهو اليابان تعرض شراء متجر الملابس الإلكترونى زوزو مقابل 3.7 مليار دولار ملابس
رويترز

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قالت ياهو اليابان إنها ستستحوذ على زوزو، أكبر متجر إلكترونى للملابس فى اليابان، مقابل 400 مليار ين (3.7 مليار دولار)، بهدف إنعاش موقعها والارتقاء بمستواه فى مواجهة منافسين مثل أمازون.كوم.

وقال الملياردير، يوساكو مايزاوا مؤسس زوزو إنه سيترك منصبه كرئيس تنفيذى ويبيع معظم حصته بعد سلسلة إخفاقات دفعت الأسهم للهبوط نحو 60% على مدى العام المنقضي.

وقال مايزاوا فى تغريدة على تويتر "سأعهد بزوزو إلى رئيس جديد وأمضى لحال سبيلي".

تتيح الصفقة لياهو اليابان فرصة تسنم الريادة فى مجال تجارة الملابس عبر الإنترنت حيث تكافح أمازون وراكوتين لتحقيق اختراق، وحيث يسيطر زوزو تاون، مركز التسوق التابع لزوزو، على نحو 50% من سوق الملابس المتوسطة إلى الراقية.

تتزامن الصفقة أيضا مع تنامى قلق المستثمرين حيال آفاق نمو زوزو، بعد تجربة فاشلة فى الحياكة المفصلة وصراعات مع العلامات التجارية بشأن تخفيضات الأسعار.


ياهو اليابان

اليابان

الملياردير

يوساكو مايزاوا

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