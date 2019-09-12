وزير الدفاع اليمنى يطلع على أنشطة البرنامج السعودى لنزع الألغام "مسام"

عدن /أ ش أ/

اطلع وزير الدفاع اليمنى محمد المقدشى، خلال استقباله أسامة القصيبى، مدير البرنامج السعودى لنزع الألغام "مسام" وعدد من الفريق العامل بالمركز، على الجهود والأنشطة والبرامج التى يقوم بتنفيذها لنزع الألغام والمتفجرات التى تقوم بزراعتها المليشيا الحوثية المتمردة فى مختلف المناطق والهيئات المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بطرق عشوائية لاستهداف المدنيين فى انتهاك للقوانين الانسانية والدولية.

وأوضح المقدشى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، اليوم الخميس، أن الجهود التى تبذلها الفرق الميدانية أسهمت فى إنقاذ حياة أرواح المواطنين، حيث تسببت تلك الجرائم فى سقوط عشرات المواطنين وعدد من النساء والأطفال وجرح وإعاقة آخرين، مؤكدا التزام القوات المسلحة اليمنية بالقوانين والمواثيق والاتفاقات المتعلقة بالألغام.

ولفت وزير الدفاع اليمنى، إلى أن الفرق الهندسية العسكرية مستمرة فى تفكيك المتفجرات التى زرعتها المليشيا الحوثية فى الطرق العامة والمدارس والمؤسسات، والعمل على معالجة الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم، مثمنا جهود المركز فى تدريب وتأهيل الفرق الهندسية التابعة للجيش وخبراء نزع الألغام بما يساهم فى رفع كفاءتهم وتقليل حجم الخسائر من الفرق الميدانية التى تقوم بتفكيك الألغام.

كما ثمّن الفريق المقدشى، جهود ومواقف الأشقاء فى المملكة العربية السعودية فى مساعدة الشعب اليمنى لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وإسناد ودعم القوات المسلحة اليمنية فى معركة المصير الواحد والمصلحة العربية المشتركة لصد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.