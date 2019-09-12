سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيئة السوق المالية السعودية تغرم شركة ريدان الغذائية 10 آلاف ريال

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:00 م
هيئة السوق المالية السعودية تغرم شركة ريدان الغذائية 10 آلاف ريال بورصة السعودية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضى بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة ريدان الغذائية لمخالفتها المادة 65 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2018 خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 7 إبريل الماضى.
 
كما أعلنت الهيئة، عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق فى السوق لجلسة تداول واحدة، اليوم الخميس، نظراً لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية الربع الثانى 2019  خلال المدة النظامية المحددة فى قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، على أن يستأنف تداول السهم لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد المقبل، تلى الجلسة التى تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل.
 

بورصة السعودية

سوق المال السعودية

ريدان الغذائية

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

الخميس، 12 سبتمبر 2019 03:44 م

تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 02:54 م

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 10:33 ص

تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط تراجع معظم القطاعات

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 02:40 م

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط تراجع جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 11:44 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة