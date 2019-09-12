نتنياهو ينفى زرع إسرائيل أجهزة تنصت للتجسس على البيت الأبيض

كتب- هاشم الفخرانى

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقارير الصحفية الأمريكية التى اتهمت إسرائيل بزرع أجهزة تنصت في محيط البيت الأبيض. وقال إنه هذا مجرد "كذب وهراء".

كما أصدر ديوان رئيس الوزراء بيانا جاء فيه ": ما ورد فى وسائل إعلام أمريكية كذبة كبير حيث أن هناك التزام طويل الأمد وتوجيه شامل من قبل الحكومة الإسرائيلية بعدم الانخراط في اي نشاط استخباري في الولايات المتحدة، هذا التوجيه يتم تنفيذه بحذافيره دون أي استثناء".

وأضاف "لدينا التزام منذ سنوات بعدم القيام بنشاط استخباراي داخل الولايات المتحدة الأميركية".

وكانت مجلة " بولتيكو" الأمريكية نشرت تقرير تشير فيه إلى أن الإدارة الأمريكية تشتبه فى أن إسرائيل نصب أجهزة تنصت من أجل التجسس على المحادثات التى تجرى داخل البيت الأبيض بهدف التجسس على المكالمات التى يجريها المسؤليين الكبار بما فيهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.