نتنياهو: العلاقات مع روسيا حالت دون احتكاكات عسكرية فى سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن العلاقات بين إسرائيل وروسيا الاتحادية أقرب من أي وقت مضى ، مضيفا أن هذه العلاقة حالت دون احتكاكات عسكرية خطيرة لا حاجة لها فى الوقت الراهن بين القوات المختلفة العاملة فى سوريا.

وأشار "نتنياهو" خلال اللقاء الذى جمعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة سوتشى إلى أنه يثمن تصريحاته بأن أمن إسرائيل مهم بالنسبة لروسيا ، ويتم التعبير عن هذا في اللقاءات التي تعقد بشكل مستمر .



نتنياهو وبوتين

وقال نتنياهو ، إن التنسيق العسكري مع موسكو لكنه مهم خاصة في هذه الفترة، لأنه طرأ خلال الشهر الأخير تزايد خطير للغاية في عدد المحاولات الإيرانية للاعتداء على إسرائيل من الأراضي السورية وكذلك نصب صواريخ دقيقة فيها ضد تل أبيب .

جدير بالذكر أن اللقاء الذى عقد بين نتنياهو وبوتين هو اللقاء الـ13 خلال السنوات الأخيرة .



