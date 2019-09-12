موسكو لا تستبعد لقاء لافروف ونظيره اليابانى على هامش جمعية الأمم المتحدة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تستبعد لقاء وزير الخارجية سيرجى لافروف مع نظيره اليابانى الجديد توشيميتسو موتيجى، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك خلال سبتمبر الجارى.

وقالت زاخاروفا، فى تعليقها على تصريح سابق لوزير الخارجية اليابانى الجديد، الذى أعرب فيه عن أمله بعقد مباحثات مع لافروف فى أقرب وقت - "لا نستبعد مثل هذا اللقاء".

وكان موتيجى، أعرب عن أمله بعقد محادثات مع لافروف فى أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأجرى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبى، يوم الأربعاء الماضى، تعديلات على حكومته شملت انتقال وزير الاقتصاد إلى الخارجية ووزير الخارجية إلى الدفاع، مؤكدا أن اليابان مصممة على مواصلة الجهود لحل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا، ويبقى شعار هذا التعديل الحكومى الجديد "الاستقرار والتحدى".