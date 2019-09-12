موجز6.. الأزهر يعلن تنسيق 2019 وطب بنين 95.54% وبنات 96.62% والأسنان بنين 93%

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الأزهر يعلن تنسيق 2019 وطب بنين 95.54%وبنات 96.62% والأسنان بنين 93%.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم طباعة 90% من مناهج العام الدراسى الجديد ووصلت إلى المدارس والـ10% المتبقية ستصل فى مواعيدها المحددة، وهناك تحسن كبير فى منظومة التعليم الجديدة.

الأزهر يعلن تنسيق 2019 وطب بنين 95.54%وبنات 96.62% والأسنان بنين 93 %

أعلن الدكتور يوسف عامر ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ، نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019 -2020 ، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62% ،كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54% ، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08% ،وطب أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77% ،وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجة، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593بنسبة 91.23%.

التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام الدراسى الحالى إلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه تم تجهيز 2050 مدرسة، ومتبقى قرابة 415 مدرسة من حيث الواى فاى، والامتحانات ستكون إلكترونية والتصحيح إلكترونى.

الدورى المصرى .. مشاهد مختلفة من جدول مباريات الأهلى والزمالك

قرعة الدورى المصرى لموسم 2019 / 2020 شهدت العديد من المشاهد المختلفة، على رأسها إقامة القمة فى الجولة الرابعة بين الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية، ونستعرض فى التقرير التالى بعد قرعة الدورى المصرى المشاهد المختلفة التى تتعلق بالقطبين من جدول قرعة الدورى المصري.

شاهد فى دقيقة.. محطات لا تنسى فى مسيرة صامويل إيتو

أسدل الكاميروني صامويل إيتو، الستار على مسيرته الاحترافية بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت 22 عاما سواء على صعيد الأندية أو مع منتخب بلاده، وودع الملاعب رسميًا يوم 6 سبتمبر الماضى برسالة وداع عبر حسابه على إنستجرام قال فيها: " النهاية، إلى الأمام نحو تحد جديد، شكرا لكم جميعا، مع حبي الكبير لكم".

التعليم: انتهاء طباعة الكتب الورقية للمرحلة الثانوية العام الدراسى الحالى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تدريب قرابة 100 ألف معلم فى النظام الجديد خلال الفترة الماضية، موضحة أن 86% منهم راضون على التدريب، كما تم عمل استبيان، واتضح أن هناك تحسن فى مستوى الأطفال فى النظام الجديد، مضيفة أن الأطفال تظهر مستواهم الحقيقى وتأثير النظام وفلسفة النظام الجديد بعد عامين حينما يصلوا إلى الصف الرابع الابتدائى ومهارات الطلاب فى القراءة والكتابة.

الأقصر تشهد تحليق 10 رحلات بالون طائر تقل 140 سائحا من جنسيات مختلفة

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق رحلات البالون الطائر لليوم الثالث بعد قرار عودة الرحلات، حيث حلقت 10 رحلات بالون أقلت على متنها 140 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة.

سوبر كورة يكشف قرار اتحاد الكرة بخصوص إلغاء عقوبة شيكابالا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة موقف الجبلاية من تظلم نادي الزمالك ضد عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، بعد معاقبته بغرامة 50 ألف جنيه بداعى إثارة الجماهير في نهائي كأس مصر.

ماذا قال محمد صلاح عن جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول؟.. فيديو

أعرب النجم المصرى محمد صلاح عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول الإنجليزى.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري فى الموسم الجديد

حظيت قرعة بطولة الدوري الممتاز عن الموسم الجديد باهتمام ومتابعة ملايين من عشاق الساحرة المستديرة في الشارع الكروي المصرى، خاصة فى ظل المنافسة القوية التى تحظى بها مسابقة الدورى.

الملك سلمان يؤكد لأبو مازن رفضه القاطع لإعلان نتنياهو ضم أراض من الضفة الغربية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

رئيس الوزراء يتفقد عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحد المراكز المتخصصة في تصنيع الأثاث، التابعة للدولة، لمشاهدة عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مجلس الشورى السعودى يصوت "الاثنين" على "التبرع بالأعضاء البشرية "

يستأنف مجلس الشورى السعودى، يوم الاثنين القادم، جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه، وذلك بعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

ننشر الرسوم الجديدة المقترحة لتطوير منظومة النقل الذكى وضبط حركة المرور

سعياً لتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير منظومة النقل الذكى وتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى ستسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، فرض مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمزمع مناقشته خلال الدور الخامس (الأخير) الذى سيبدأ 1 أكتوبر القادم، رسم يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام ترخيصى لتسيير المركبات وبينت فئات الرسم وزيادته سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

السيسى: نتطلع لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطلع مصر لمواصلة التعاون مع الجانب الروسى لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية سواء على الصعيد الفني أو على صعيد السلامة والأمن النوويين، ليصبح المشروع رمزاً جديداً للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا.

بالأسماء ..الحكومة توافق على توفيق أوضاع 88 كنيسة ومبنى بعدد من المحافظات ليصل الإجمالى حتى الآن لـ1109 ..استكمال اشتراطات الحماية المدنية لعدد من الكنائس والمبانى خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بتوفيق أوضاع 68 كنيسة و20 مبنى بإجمالى 88 كنيسة ومبنى مقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة .