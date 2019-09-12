مكافحة التهريب الجمركى بالغردقة تحرر 10 محاضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة

كتب أحمد مصطفى

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالغردقة، برئاسة حاتم عمر مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة الاستخبارات بالغردقة برئاسة حمادة العمدة ومباحث الضرائب والرسوم ومباحث الأموال العامة ومباحث السياحة بالغردقة، من ضبط وتحرير 10 محاضر ضبط جمركى بالمخالفة لأحكام المادة 30 والمادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وذلك بمحال تجارية بالغردقة .

وتشكلت لجنة الضبط من أحمد حلمى ومحمد إبراهيم رؤساء أقسام بمكافحة التهريب الجمركى بالغردقة وقوة الشرطة . وكانت المضبوطات عبارة عن 4130 علبة سجائر و2 زجاجة مشروبات كحولية وكمية من الملابس الجاهزة والمكملات الغذائية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد بسداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك. وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 393 ألفا و280 جنيها .



















