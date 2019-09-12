سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مكافحة التهريب الجمركى بالغردقة تحرر 10 محاضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:40 م
مكافحة التهريب الجمركى بالغردقة تحرر 10 محاضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالغردقة، برئاسة حاتم عمر مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة الاستخبارات بالغردقة برئاسة حمادة العمدة ومباحث الضرائب والرسوم ومباحث الأموال العامة ومباحث السياحة بالغردقة، من ضبط وتحرير 10 محاضر ضبط جمركى بالمخالفة لأحكام المادة 30 والمادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وذلك بمحال تجارية بالغردقة .

 وتشكلت لجنة الضبط من أحمد حلمى ومحمد إبراهيم رؤساء أقسام بمكافحة التهريب الجمركى بالغردقة وقوة الشرطة . وكانت المضبوطات عبارة عن 4130 علبة سجائر و2 زجاجة مشروبات كحولية وكمية من الملابس الجاهزة والمكملات الغذائية.

 وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد بسداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك. وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 393 ألفا و280 جنيها .

920191221528976-IMG_9161
 

 

920191221528976-IMG_9162
 

 

920191221528976-IMG_9163
 

 

920191221528976-IMG_9164
 

 

920191221528976-IMG_9165
 

 


جمارك الغردقة

تهريب

سجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة