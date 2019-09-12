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مركز دبى المالى العالمى يفوز بجائزة أفضل مختبر للابتكار المالى من جلوبال فاينانس

الخميس، 12 سبتمبر 2019 06:40 م
مركز دبى المالى العالمى يفوز بجائزة أفضل مختبر للابتكار المالى من جلوبال فاينانس مركز دبى المالى العالمى
كتب محمد جمال

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حصل برنامج " فينتك هايف " بمركز دبى المالى العالمى على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالى – دبى من "مجلة جلوبال فاينانس" و ذلك خلال حفل أقيم فى دبى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

 

و نال المركز المالى الجائزة تقديراً لجهوده فى إنشاء بيئة تعاونية تتيح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية تقديم مفاهيم جديدة ومبتكرة فى مجال الخدمات المالية وبما ينسجم مع جهوده فى إطار مساعى تحقيق "خطة دبى 2021" واستراتيجية مركز دبى المالى العالمى التى تهدف إلى زيادة حجمه بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2024.

 

و يعزز إدراج " فينتك هايف" التابع لمركز دبى المالى العالمى من بين أفضل 25 مختبراً للابتكار المالى من المكانة العالمية له كأحد مراكز الأعمال العالمية الرائدة .. و يدعم تصنيف دبى باعتبارها المدينة السابعة عالمياً من حيث الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا المالية حسب مؤشر "إف دى آى ماركتس" التابع لمؤسسة "فايننشال تايمز" وأحد أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية حسب مجلة "ذا بانكر" التابعة أيضاً لمؤسسة "فايننشال تايمز" البريطانية.

 

وقالت رجاء المزروعى نائب الرئيس التنفيذى لبرنامج "فينتك هايف" فى مركز دبى المالى العالمي: تسلّط هذه الجائزة الضوء على أهمية فينتك هايف فى مركز دبى المالى العالمى باعتباره جزءاً من منظومة التكنولوجيا المالية الأوسع للمركز والدور المحورى الذى يلعبه لإنشاء بيئة تعاونية تشجع وتدعم قادة ورواد الأعمال المستقبليين وتمكّنهم من بناء تكنولوجيا مبتكرة وتقديم حلول مالية جديدة".


مركز دبى المالى العالمى

دبى

اقتصاد

جلوبال فاينانس

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