محافظ أسوان :احتفالية تسليم تعويضات أهل النوبة سيحضرها رئيس الوزراء

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت اليوم أعمال قبول طلبات التظلم على رغبات تعويضات أبناء النوبة، المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، بعد أن استمر فتح باب التظلمات لمدة 6 أيام.

وأكد اللواء خالد جمعة ، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن اليوم هو انتهاء فترة قبول التظلمات على التعويضات المعلنة بعد أن تم فتح باب التظلمات يوم 6 سبتمبر الجارى واستمر حتى اليوم 12 سبتمبر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد البت فى التظلمات المقدمة تمهيدا لإعلان الأسماء النهائية لمستحقى التعويضات من أبناء النوبة، وتسليمهم الحقوق خلال احتفالية كبرى وفاء من الدولة.

وأوضح السكرتير العام المساعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن نتائج أعمال لجان تلقى رغبات أبناء النوبة حيث وصل عدد المتقدمين إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين 11 ألف و 716 مستحق وذلك بنسبة 55 % وخاصة أنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد، لافتا إلى أن التعويضات شملت 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجاناً فى 15 منطقة بمدينة أسوان ، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية ، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقاً للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن ، وسيتم دراسة البدء فى مرحلة تالية لإتاحة الفرصة أمام باقى المتأخرين عن التقديم لإبداء رغباتهم وعرض ذلك على مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن تنظيم احتفالية كبرى بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات منتصف سبتمبر الجارى، سيحضرها كبار الشخصيات أبرزهم رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفاءً من الدولة بما وعدت به فى حق أبناء النوبة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء، للاطمئنان على الاستعداد والتجهيز الجيد المسبق من كافة الأجهزة لتظهر هذه الصورة الحضارية من آلية ومنظومة عمل متكاملة توافر فيها كافة أسباب النجاح نظراً لجدية الحكومة فى تسليم التعويضات بعد مرور عقود بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وعبر أبناء النوبة لـ"اليوم السابع"، عن سعادتهم بما تقوم به الحكومة من تسليم الحقوق النوبية، مؤكدين أنهم انتظروا كثيراً ومر عليهم حكومات سابقة وأنظمة مختلفة لم يقم أحد منهم بما قام به النظام الحالى فى الاهتمام بأبناء النوبة وتعويضهم.



