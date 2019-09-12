مباحث مطروح تضبط عاطل بحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش وسلاح نارى

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام ومطروح، من ضبط عاطل و بحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

تلقي اللواء رضا العمدة ، مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمني من ضبط "عبد العزيز ع ش"- 26 سنة، عاطل، مقيم في مطروح - وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12 وعدد من الطلقات من ذات العيار و 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 10 جرام ، وتم التحفظ على المتهم والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.