سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

لو تعرضت لإصابة خدش القرنية.. اعرف إزاى تتعامل معاها فوراً

الخميس، 12 سبتمبر 2019 04:00 م
لو تعرضت لإصابة خدش القرنية.. اعرف إزاى تتعامل معاها فوراً القرنية - صورة أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إصابات العين من الإصابات الخطيرة التى قد يتعرض إليها أى شخص وقد تحتاج إلى تدخل طبى فورى لمنع حدوث مضاعفات خطيرة قد تؤدى إلى فقدان البصر، وخدش القرنية هو أحد هذه الإصابات وهو خدش سطحي يمكن أن يحدث عن طريق دخول جسم غريب أو  الغبار والأوساخ والرمل ونشارة الخشب والجزيئات المعدنية والعدسات اللاصقة إلى العين.

ووفقا لموقع" mayoclinic" تشمل علامات وأعراض خدش القرنية الألم، الإحساس بوجود رمل في العين، الدموع، الاحمرار، الحساسية ضد الضوء، الصداع، وعند التعرض لخدش القرنية يجب الاهتمام بالأمر لأنها إذا تركت دون علاج تؤدى للإصابة بالعدوى وحدوث تقرح بالقرنية .

وهناك اسعافات أولية طارئة يجب القيام بها فى حاله التعرض لخدش بالقرنية وهى:

-شطف العينين بماء نظيف أو محلول ملحى.

-الرمش عدة مرات مما قد يساعدد فى إزاله الجزيئات الصغيرة.

-سحب الجفن العلوي على الجفن السفلي لان تلك الخطوة تساعد فى نزول دموع من العينين، مما قد يكون مفيد فى إخراج الجسم الغريب الذى دخل إلى العين وأدى إلى حدوث الإصابة، او قد تساعد تلك الطريقة فى قيام رموش الجفن السفلي بإخراج جسم ما من أسفل الجفن العلوي.

-حاول عدم إزالة أى شيء منغرس فى العين أو يجعل من الصعب إغلاق العينين.

-ممنوع فرك العين بعد التعرض لإصابة خدش القرنية.

-ممنوع استخدام الملقاط لاخراج اى شيء عالق فى العين لأنه قد يسبب مشاكل ومضاعفات أكبر.  

-للفتيات اللاتى يستخدمن العدسات اللاصقة يجب عدم ارتدائها بعد التعرض لخدش القرنية.


اسعافات اوليه

خدش القرنيه

اصابات العين

الاصابه بخدش القرنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري فى الموسم الجديد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري فى الموسم الجديد

محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول

محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة