لو تعرضت لإصابة خدش القرنية.. اعرف إزاى تتعامل معاها فوراً

كتبت هند عادل

إصابات العين من الإصابات الخطيرة التى قد يتعرض إليها أى شخص وقد تحتاج إلى تدخل طبى فورى لمنع حدوث مضاعفات خطيرة قد تؤدى إلى فقدان البصر، وخدش القرنية هو أحد هذه الإصابات وهو خدش سطحي يمكن أن يحدث عن طريق دخول جسم غريب أو الغبار والأوساخ والرمل ونشارة الخشب والجزيئات المعدنية والعدسات اللاصقة إلى العين.

ووفقا لموقع" mayoclinic" تشمل علامات وأعراض خدش القرنية الألم، الإحساس بوجود رمل في العين، الدموع، الاحمرار، الحساسية ضد الضوء، الصداع، وعند التعرض لخدش القرنية يجب الاهتمام بالأمر لأنها إذا تركت دون علاج تؤدى للإصابة بالعدوى وحدوث تقرح بالقرنية .

وهناك اسعافات أولية طارئة يجب القيام بها فى حاله التعرض لخدش بالقرنية وهى:

-شطف العينين بماء نظيف أو محلول ملحى.

-الرمش عدة مرات مما قد يساعدد فى إزاله الجزيئات الصغيرة.

-سحب الجفن العلوي على الجفن السفلي لان تلك الخطوة تساعد فى نزول دموع من العينين، مما قد يكون مفيد فى إخراج الجسم الغريب الذى دخل إلى العين وأدى إلى حدوث الإصابة، او قد تساعد تلك الطريقة فى قيام رموش الجفن السفلي بإخراج جسم ما من أسفل الجفن العلوي.

-حاول عدم إزالة أى شيء منغرس فى العين أو يجعل من الصعب إغلاق العينين.

-ممنوع فرك العين بعد التعرض لإصابة خدش القرنية.

-ممنوع استخدام الملقاط لاخراج اى شيء عالق فى العين لأنه قد يسبب مشاكل ومضاعفات أكبر.

-للفتيات اللاتى يستخدمن العدسات اللاصقة يجب عدم ارتدائها بعد التعرض لخدش القرنية.