كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى يعرب عن عدم تفاؤله بشأن البريكست

بروكسل /أ ش أ/

أعرب ميشال بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف "بريكست"، عن عدم تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى.

وقال بارنييه، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه لا يرى أسباب للتفاؤل" بإمكان التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها من منظومة الاتحاد الأوروبى.

وأضاف بارنييه: "سنرى فى الأسابيع المقبلة ما إذا كان البريطانيون قادرين على تقديم مقترحات ملموسة كتابة تكون صالحة قانونيا"، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يأخذ علما بهذا الوضع فى القمة الأوروبية.

وأوضح أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن المجلس الأوروبى سيأخذ علما ويقرر التمديد الإضافى المحتمل، إذا تم تقديم طلب بذلك.