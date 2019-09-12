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فنزويلا: سنقدم للأمم المتحدة أدلة على تورط كولومبيا بهجمات إرهابية فى كاراكاس

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:39 م
فنزويلا: سنقدم للأمم المتحدة أدلة على تورط كولومبيا بهجمات إرهابية فى كاراكاس وزير الخارجية الفنزويلى
كاراكاس /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الفنزويلية، أنها ستقدم للأمم المتحدة أدلة قاطعة على ما وصفته بـ"تخطيط كولومبيا لعمليات إرهابية ضد فنزويلا واغتيال الرئيس نيكولاس مادورو".

وقال جورجى أرياسا، وزير الخارجية الفنزويلى، فى تغريده له على موقع تويتر، إن الأدلة ستشمل الأماكن والحيثيات والصور والشهادات والتواريخ والأسماء والصلات حول الهجمات الإرهابية التى تم التخطيط لها.

كانت السلطات الفنزويلية، أعلنت فى وقت سابق، إحباط مخطط لاستهداف مقرات للمحكمة والقوات الخاصة الفنزويلية، ووجهت اتهامات إلى كولومبيا بأن التحضير للهجمات جرى على أراضيها، كما اتهمت فنزويلا كولومبيا بالوقوف وراء مخططات لاغتيال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

 


فنزويلا

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كاراكاس

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هجمات ارهابية

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