غدا.. افتتاح 24 مسجدا بالشرقية بحضور 100 قيادة إسلامية

تفتتح وزارة الأوقاف ومحافظ الشرقية 24 مسجدًا بمحافظة الشرقية، غدا الجمعة، بمناسبة عيد المحافظة القومى، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف فى العناية لإعمار بيوت الله - عز وجل - مبنى ومعنى، وذلك بحضور 100 قيادة إسلامية مشاركة بمؤتمر الأوقاف رقم 30 حول بناء الدول.

ويتم افتتاح المساجد التالية..

1. مسجد النصر إنشاص محمد فتوح يونس السيد

2. مسجد النصر بندر الحسنية فاروق عبد الفتاح علي أحمد

3. مسجد النصر هيهيا عبد الله نوح محمد

4. مسجد صالح الرفاعي صان الحجر محمود فتحي محمد الإمام

5. مسجد عيشت صافور – ديرب نجم خالد محمد عطية القصاص

6. مسجد المسلمية الزقازيق أحمد إبراهيم محمد

7. مسجد أبو عبيدة بن الجراح ميت بشار – منيا القمح ناصر عبد الأعلى عطية

8. مسجد الدراوشه الزقازيق رضا عبد الهادي محمد

9. مسجد الكبير أبو طاحون – أولاد صقر علي محمد متولي

10. مسجد عمر بن الخطاب أبو حماد – الزقازيق محمد مصطفى محمد مصطفى

11. مسجد التوحيد فاقوس عثمان الباز الباز

12. مسجد النور القنايات السيد سعد منير

13. مسجد الفردوس الإبراهيمية أكرم السيد عبد الكريم

14. مسجد محمود جمعة أولاد صقر طارق محمد محمد موسى

15. مسجد أبو زيد كفر صقر السيد محمد العوضي

16. مسجد أبو سكر شهداء بحر البقر – الحسينية محمد محمود كامل

17. مسجد الكبير كفر أبو الديب – الإبراهيمية محمد صديق إبراهيم

18. مسجد الكيلاني كفر صقر منصور محمد عبد المنعم

19. مسجد العمدة أبو حماد أحمد عبد العزيز عبد الحميد

20. مسجد ثمرة الإسلام القرين فكري محمد محسوب

21. مسجد أبو جماعة الزقازيق محمد صلاح دبشة

22. مسجد الرحمة الزقازيق سمير السيد منصور

23. مسجد أبو زيد كريم القنايات محمد شرف عبد الرحمن

24. مسجد القادر كفر صقر محمد طه محمد علي