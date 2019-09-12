سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عجز الميزانية الأمريكية يتخطى حاجز تريليون دولار

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:41 م
عجز الميزانية الأمريكية يتخطى حاجز تريليون دولار البورصة الأمريكية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة اليوم الخميس أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا فى الميزانية بلغ 200 مليار دولار فى أغسطس، ليتخطى إجمالى العجز فى الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية 2019 حاجز تريليون دولار.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 195 مليار دولار لشهر أغسطس.

وبدأت السنة المالية 2019 فى أول أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادى فى أغسطس بلغ 428 مليار دولار بانخفاض قدره واحد بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع أغسطس 2018.

وبلغ إجمالى العجز فى الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية الحالية 1.067 تريليون دولار مقارنة مع عجز قدره 898 مليار دولار فى الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.


أمريكا

ميزانية

الخزانة الأمريكية

عجز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة