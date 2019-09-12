سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

ضعف الانتصاب أول علامات أمراض القلب والسكتة الدماغية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:30 م
ضعف الانتصاب أول علامات أمراض القلب والسكتة الدماغية الضعف الجنسى - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أبحاث حديثة أن الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو الوفاة المبكرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية حلل علماء صينيون 25 دراسة مع ما مجموعه أكثر من 154 ألف رجل.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين كافحوا من أجل الانتصاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 59% للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين ليس لديهم مشكلة في الإثارة الجنسية.

ووجدت الدراسة أن العجز الجنسي زاد من خطر إصابة الرجال بالسكتة الدماغية بنسبة 34% والموت المبكر بنسبة 33%. وحذر العلماء من أن الفشل فى الانتصاب قد يكون أول علامة على ضعف تدفق الدم فى الجسم.

وكتب فريق البحث في مجلة الطب الجنسي: "الضعف الجنسي هو عدم القدرة على الوصول إلى الانتصاب الذى يرضي الجنس أو الحفاظ عليه".

ويؤثر الضعف الجنسى على أكثر من 100 مليون رجل على مستوى العالم إلى حد ما، والذى من المقرر أن يرتفع إلى 300 مليون بحلول عام 2025. وتشير الإحصاءات إلى أن أمراض القلب مسؤولة عن ربع جميع الوفيات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.


الضعف الجنسى

القلب

امراض القلب

القلب والضعف الجنسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري فى الموسم الجديد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري فى الموسم الجديد

محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول

محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة