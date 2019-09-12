صور.. ضبط طن ونصف لحوم ودواجن فاسد بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، حملة موسعة للتفتيش على الأسواق، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق، بضرورة إحكام الرقابة المستمرة والسيطرة على الأسواق والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية والحيوانية والداجنة والسمكية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستخدام وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أن الحملة تمت بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والمتمثلة فى مسئولي وزارة التموين والطب البيطري، وتصاحبهم قوات شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، بعمل حملة تفتيشية موسعة على مخازن الهيبرات والمطاعم والتى من خلالها تم التفتيش ومراجعة جودة وصلاحية المنتجات للاستخدام الآدمي والشهادات الصحية للعاملين.

وأوضح، أن الحملة أسفرت الحملة من ضبط 1.5 طن من منتجات اللحوم والدواجن والأسماك والغير صالحة للاستخدام، منها ما يقرب من طن بأحد مخازن أحد المطاعم المشهورة، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية لحين العرض على النيابة لإعمال شئونها.



















